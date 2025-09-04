47-летняя Анфиса Чехова назвала условие, при котором она готова родить второго ребенка
© Starface.ru
Анфиса Чехова заявила, что готова родить близнецов возлюбленному. Об этом стало известно из соцсетей.
Телеведущая Анфиса Чехова счастлива вместе со своим возлюбленным Александром Златопольским. Знаменитость получила предложение от кавалера в Париже, но свадьбу звездная пара пока так и не сыграла.
Избранник ведущей пообещал, что скоро они распишутся.
«Свадьбе быть! Будет в обозримом будущем», — заявил он.
Когда речь зашла о детях, Златопольский сказал Чеховой, что хочет от нее еще двоих детей — девочку и мальчика. Однако телеведущая поспешила осадить возлюбленного.
«Саша, ты знаешь, сколько мне лет? Ты поумерь свои желания. Если доченька и сыночек, то только если близнецы», — ответила она.
Ранее мы писали о том, что ведущая Анфиса Чехова пришла на линейку к сыну с его папой и будущим отчимом.