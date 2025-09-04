47-летняя Анфиса Чехова назвала условие, при котором она готова родить второго ребенка

Анфиса Чехова заявила, что готова родить близнецов возлюбленному. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Анфиса Чехова счастлива вместе со своим возлюбленным Александром Златопольским. Знаменитость получила предложение от кавалера в Париже, но свадьбу звездная пара пока так и не сыграла.

Избранник ведущей пообещал, что скоро они распишутся.

«Свадьбе быть! Будет в обозримом будущем», — заявил он.

Когда речь зашла о детях, Златопольский сказал Чеховой, что хочет от нее еще двоих детей — девочку и мальчика. Однако телеведущая поспешила осадить возлюбленного.

«Саша, ты знаешь, сколько мне лет? Ты поумерь свои желания. Если доченька и сыночек, то только если близнецы», — ответила она.

Ранее мы писали о том, что ведущая Анфиса Чехова пришла на линейку к сыну с его папой и будущим отчимом.