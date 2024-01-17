Алена Водонаева вмешалась в конфликт Бородиной и Жигаловой и высмеяла обеих

Экс-участница телепроекта «Дом 2» и блогер Алена Водонаева высмеяла конфликт между телеведущей Ксенией Бородиной и журналисткой Аленой Жигаловой.

Она смонтировала ролик из отрывков сериалов «Слово пацана» и «Бригада», в котором за Бородину звонил актер Иван Янковский в образе Вовы Адидаса. Получившееся творение Водонаева опубликовала в своем Telegram-канале.

«Алло, кафе «Снежинка»? Это Вова Адидас из «Универсама». Желтого позови», — произнес Янковский.

В роли Жигаловой выступили герои «Бригады», которые решили «послать» звонившего.

Ролик Водонаевой завершается монологом Вовы Адидаса, который пришел к выводу, что его банде хотят «предъявить» за видеомагнитофон.

Сама блогерша назвала свое творчество смешным и актуальным. Реакции от Жигаловой и Бородинй пока не последовало.

Напомним, Ксения Бородина отказалась приходить на интервью к Алене Жигаловой, так как та якобы повела себя «не по понятиям» и нарушила некие договоренности. В ответ на это журналистка заявила, что Бородина слишком много смотрела сериал «Слово пацана», поэтом стала рассуждать о понятиях. Жигалова пояснила, что на самом деле Бородина обиделась на нее после выхода интервью с Курбаном Омаровым. Кроме того, Алена рассказала о непростом характере Бородиной и подчеркнула, что упреки Ксении, касающиеся того, что она дала интервью бесплатно, выглядят смешно.