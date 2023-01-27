Телеведущая Алена Водонаева сообщила о проблемах после интимного пирсинга

Светская львица и телеведущая Алена Водонаева рассказала, что испытывает огромные проблемы из-за интимного пирсинга, который сделала совсем недавно. После процедуры красавица никак не может уснуть в любимой позе.

40-летняя звезда соцсетей призналась, что сделала необычную процедуру со своей грудью – проколола соски. Оказалось, что после этого приходится мириться с некоторыми ограничениями. Теперь у модели «ноют» не только зубы, но и соски.

«Надо же теперь только на спине спать. А я люблю только на животе. Спокойной ночи не мне», — пожаловалась Алена в личном микроблоге.

Теледива не стала демонстрировать пирсинг, но поклонники уверены, что скоро увидят его. После заживления знаменитость, скорее всего, в очередной раз устроит откровенную фотосессию.

Напомним, что артистка подверглась критике после интимного пирсинга. Многие писали, что в таком возрасте женщинам нужно думать совсем о другом.

«Это надо было по молодости делать, а сейчас-то что», «Зачем там пирсинг?», «Нечем заняться?», «Наглядный пример, как с жиру бесятся», «Вот спокойно кому не живется», «Ну зачем? Пирсинг сосков отвратительно выглядит», — отреагировали фолловеры звезды.

Ранее мы писали о том, что светская львица Алена Водонаева делала себе пластику груди. Звезда долгое время не рассказывала о сумме, которую оставила у хирурга. Но недавно выяснилось, сколько на самом деле стоят пышные формы артистки.