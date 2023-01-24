Стало известно, сколько на самом деле стоит грудь Алёны Водонаевой

Телеведущая и журналист Алёна Водонаева разоткровенничалась на YouTube шоу «Вопрос ребром».

На вопрос о количестве сделанных ею пластических операций и их стоимости, сорокалетняя модель решила ответить как есть:

У меня была всего одна пластическая операция на грудь, - сказала Алёна, - отдала Блохину миллион рублей. Это была процедура не из простых, зато в итоге - красивое тело. А была на самом деле проблема: ну очень большая грудь.

Кстати, миллион рублей для подобной операции не такие уж и большие деньги. Особенно, если заведует процессом Сергей Николаевич Блохин.

Первый российский пластический и реконструктивный хирург, профессор и доктор медицинских наук, Блохин считается признанным экспертом в области маммологии и занимает пост вице-президента организации «Национальное научное маммологическое общество».

Не удивительно, что свою женственность знаменитая телеведущая решила доверить именно ему.