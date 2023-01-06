Телеведущая Алена Водонаева рассказала о мечте сняться в порно

Сексуальная телеведущая и блогерша Алена Водонаева обсуждает с поклонниками самые откровенные темы. На днях 40-летняя красавица заявила, что хотела бы сняться в фильме для взрослых.

Один из поклонников знаменитости отметил, что она очень похожа на героиню Мортишу Аддамс из сериала «Семейка Аддамс». Он задал телеведущей вопрос, в картине какого жанра она хотела бы сняться.

«В порно», — призналась Водонаева в личном микроблоге.

Пользователей Сети, скорее всего, удивил ответ знаменитости, но фанаты привыкли к откровениям Алены. Она не стесняется публиковать фотографии в полуобнаженном виде и легко говорит о сексе. При этом сердце теледивы до сих пор свободно, но она не скучает в одиночестве.

Ранее мы писали о том, как Водонаева закрутила роман с молодым накаченным парнем. Экс-участница шоу «Дом-2» начала встречаться с мужчиной, которому 23 года. Об этом сообщил журналист Олег Пилягин.

«Ему 23 года. Алене 40. Как вам?» – написал журналист, опубликовав фото Водонаевой с накаченным парнем.

Поклонники принялись писать, что «главное быть счастливым» и дело тут вовсе не в возрасте. Фанаты указали, что Алена смотрит на своего мужчину влюбленными глазами.