20:08, 29 декабря 2022
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Алена Водонаева закрутила роман с молодым накаченным парнем
Фото: Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Экс-участница шоу «Дом-2», модель Алена Водонаева начала встречаться с мужчиной, которому 23 года. Об этом сообщил журналист Олег Пилягин.
«Ему 23 года. Алене 40. Как вам?» - написал журналист, опубликовав фото Водонаевой с накаченным парнем.
Поклонники принялись писать, что «главное быть счастливым» и дело тут вовсе не в возрасте. Фанаты указали, что Алена смотрит на своего мужчину влюбленными глазами.
Многие отметили привлекательную внешность избранника. Пару назвали «милой» и «красивой».
Ранее Водонаева рассказала, где найти достойного мужчину.
Источник фото:Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Газета.Ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: