Алена Водонаева закрутила роман с молодым накаченным парнем

Экс-участница шоу «Дом-2», модель Алена Водонаева начала встречаться с мужчиной, которому 23 года. Об этом сообщил журналист Олег Пилягин.

«Ему 23 года. Алене 40. Как вам?» - написал журналист, опубликовав фото Водонаевой с накаченным парнем.

Поклонники принялись писать, что «главное быть счастливым» и дело тут вовсе не в возрасте. Фанаты указали, что Алена смотрит на своего мужчину влюбленными глазами.

Многие отметили привлекательную внешность избранника. Пару назвали «милой» и «красивой».

Ранее Водонаева рассказала, где найти достойного мужчину.