Телеведущая Алена Водонаева раскрыла личность любимого мужчины в российском кино

Телеведущая и блогер Алена Водонаева посетила премьеру фильма «У людей так бывает» в московском кинотеатре «Художественный» и пообщалась с журналистами. Звезда соцсетей довольно часто оценивает главные отечественные новинки, именно поэтому точно может сказать, кто является крашем российского кино.

Водонаева призналась, что ее любимый мужчина, снимающийся в фильмах, - это Константин Хабенский. Она не пропускает ни одного проекта с его участием, поэтому и пришла посмотреть на него в очередной киноленте. Алена заявила Телеграм-каналу «Звездач», что актер симпатичный, и это даже не обсуждается.

К слову, Константин Хабенский за свою карьеру сыграл в десятках различных проектах, благодаря чему у него появилась целая армия поклонниц. Но в последние годы он больше ушел в театр. Сейчас он является художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова, поэтому времени на роли остается не так много.

Ранее Константин Хабенский рассказал о бунте актрис в его театре. Оказалось, что в прошлом сезоне они жаловались на недостаточное количество работы.