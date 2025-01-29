«Это даже круче, чем кофе»: Алена Водонаева рассказала про общение с Кологривым

Алена Водонаева высоко отозвалась о способностях Никиты Кологривого. 42-летняя телеведущая считает звезду «Слова пацана» одним из топовых молодых актеров.

Водонаева хорошо отозвалась о игре актера в кино. Но звезда призналась, что не отказалась бы выпить с ним вместе кофе.

«Если бы Никита пригласил меня выпить кофе — я бы не отказалась. Когда у меня был день рождения, Никита пригласил меня на свой спектакль. Это даже круче, чем кофе. Это и есть проявление симпатии», — рассказала Водонаева в YouTube-шоу «Шортсы».

Помимо этого, Водонаева немного рассказала и о личной жизни актера. Она призналась, что жена не ревнует Кологривого, так как он с ней развелся.

В 2009 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева, от которого родила сына Богдана. Пара рассталась в 2011 году. Вторым супругом звезды был петербургский диджей и музыкант Алексей Комов. Их союз распался в 2019 году. С тех пор Водонаева мало рассказывает о личной жизни.

Ранее Алена Водонаева вспомнила о громком скандале в конце 2024 года с участием рэпера Natan, Лерчек и Бьянки. По ее информации, на самом деле на съемках телевизионного шоу звезды не только целовались, только не хотят в этом признаваться.