Телеведущая Алена Водонаева подает в суд на газовую компанию: подробности

Блогерша Алена Водонаева собирается судиться с газовой компанией, из-за которой случился потоп в ее квартире. Долгое время телеведущая пыталась решить вопрос мирно, но, по ее словам, ей отказались возмещать ущерб.

В личном Telegram-канале Водонаева призналась, что столкнулась с недобросовестными газовщиками еще в марте 2025 года. Тогда к ней домой пришли планово менять трубы. Алена рассказывала, что сначала все было хорошо – сняли гарнитур на кухне и сделали углубление в стене, чтобы добраться до труб. Однако потом по вине работников случился прорыв, из-за чего хлынул кипяток и затопило квартиру экс-звезды «Дома-2».

По словам Водонаевой, были повреждены стена, обои, но главное, деревянный паркет. Также девушка подчеркивала, что в ее доме был проходной двор – никто не разувался, из-за чего пол в коридоре был в ужасном состоянии.

Несколько месяцев Алена пыталась урегулировать все вопросы без своих адвокатов, но в итоге пришла к выводу, что необходимо обращаться в суд.

«Друзья, помните, какой ад в моей квартире устроила газовая компания? Как они, делая газ в доме, проткнули трубу с кипятком, все затопили и убили к чертям мой деревянный паркет и не только. Так вот, это было 6 марта 2025 года. Сейчас конец сентября. Вы думаете они как-то решили вопрос? Взяли ответственность за урон, который нанесли? Нет. Я буду подавать в суд, благо у меня все задокументировано и зафиксировано», - заявила Алена.

