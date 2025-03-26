Телеведущая Алена Водонаева ответила на обвинения в дискриминации полных людей

Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева отреагировала на обвинения в дискриминации полных людей. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка неоднократно признавалась, что стремится к идеальной стройности, вследствие чего строго следит за собственным питанием. Одержимость собственным весом в прошлом даже становилась причиной резких высказываний со стороны Водонаевой в адрес полных людей. Однако позднее знаменитость всегда объяснялась за свои действия.

Недавно подписчики вновь обвинили Алену в дискриминации полных людей — ее ответ оказался резким.

«Жрите все, что хотите. Зачем себя ограничивать и следить за здоровьем и питанием. Побольше сахара, мучного, жирного и алкоголя. Вы и так красивая. Все должны восхищаться вами такой, какая вы есть. Такая правда устраивает? Никакой дискриминации», — поделилась блогерша.

Ранее мы писали, что Алена Водонаева оказалась в больнице из-за испорченного паркета.