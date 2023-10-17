Телеведущая Агата Муцениеце показала, как выглядит в «платье невесты»

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце заинтриговала поклонников новыми кадрами. Она отправилась в бутик в центре Москвы, специализирующийся на индивидуальном пошиве одежды и примерила платье, напоминающее подвенечное.

Экс-ведущая шоу «Голос. Дети» надела белое платье в пол с открытыми плечами. Наряд, расшитый яркими пайетками подчеркнул стройную фигуру Агаты. Образ она дополнила сияющими босоножками на шпильке.

«Вариант русалочий. Красивый очень. Как вам платье?» — поинтересовалась Муцениеце у своих подписчиков в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Образ телеведущей, несмотря на пайетки, чем-то напомнил свадебный.

Агата Муцениеце была в браке с актером Павлом Прилучным. Супруги развелись около трех лет назад. В браке у Муцениеце и Прилучного появились на свет сын и дочь. Они рождены в 2013 и 2016 году соответственно. Прилучный продолжает видеться с детьми, берет их на отдых и прогулки.

О разводе супругов говорят до сих пор. Агата требует, чтобы бывший муж отдавал 30% своего заработка на алименты их общим детям.

Телеведущая неоднократно говорила, что не собирается снова выходить замуж. Ей комфортно в одиночестве.