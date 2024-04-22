Телекритик назвал причину появления в жюри КВН Евгении Медведевой и SHAMANа

Смена состава жюри в популярной юмористической телеигре КВН может повлиять на отношение зрителей, но требуется глобальная трансформация, считает телекритик Александр Горбунов.

Так он прокомментировал Абзацу появление в последнем выпуске программы певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, и фигуристки Евгении Медведевой.

Как подчеркнул телекритик, программе, которая выходит на Первом канале уже много лет, просто необходимо обновление. При этом он отметил, что замена жюри ничего не решит.

«На самом деле, я не вижу смысла в таких изменениях, когда рядом сидят работник телевидения Валдис Пельш и талантливый, но неопытный SHAMAN», - сказал Горбунов.

По его мнению, надо менять концепцию проекта, правила игры, конкурсы. Кроме того, важно идти в ногу со временем и использовать возможности нейросети.

«Если сегодняшний день уходит далеко вперёд, а в КВН всё сохраняется по старинке, то это не интересно молодой аудитории», – пояснил Горбунов.

Впервые программа КВН вышла в эфир в 1961 году. В 1964 году место ведущего занял Александр Масляков. Накануне в Сети появилась информация о том, что он окончательно покинул КВН. Сейчас ведущим является Дмитрий Хрусталев — он уже провел все игры ⅛ сезона и теперь готовится к ¼.

При этом Александр Масляков-младший поспешил заверить поклонников КВН, что его отец еще не окончательно отошел от дел.