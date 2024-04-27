Телекритик Горбунов оценил вклад Леонида Каневского в программу «Следствие вели»
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Телекритик Горбунов оценил вклад Леонида Каневского в программу «Следствие вели». Об этом сообщает NEWS.ru.
По мнению телекритика Александра Горбунова, программа «Следствие вели» с Леонидом Каневским добилось внушительных успехов из-за того, что она постоянно держит зрителя в напряжении.
«Зрители понимают реалии происходящего. Большинство жили в том время, что-то читали, смотрели и знали. Им интересно посмотреть, как интерпретируются те или иные события, как происходит расследование. Есть запрос общества и интерес к ретро-детективам и нынешним резонансным делам», — рассказал он.
Горбунов также высоко оценил вклад телеведущего Леонида Каневского в программу. Напомним, артист участвует в съемках с 2006 года.
«Формат не затянут по времени, если бы он не собирал цифры, его давно закрыли. Здесь велика роль самого Каневского», — добавил он.
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