Телекритик Горбунов оценил вклад Леонида Каневского в программу «Следствие вели». Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению телекритика Александра Горбунова, программа «Следствие вели» с Леонидом Каневским добилось внушительных успехов из-за того, что она постоянно держит зрителя в напряжении.

«Зрители понимают реалии происходящего. Большинство жили в том время, что-то читали, смотрели и знали. Им интересно посмотреть, как интерпретируются те или иные события, как происходит расследование. Есть запрос общества и интерес к ретро-детективам и нынешним резонансным делам», — рассказал он.

Горбунов также высоко оценил вклад телеведущего Леонида Каневского в программу. Напомним, артист участвует в съемках с 2006 года.

«Формат не затянут по времени, если бы он не собирал цифры, его давно закрыли. Здесь велика роль самого Каневского», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что телекритик назвал причину появления в жюри КВН Евгении Медведевой и SHAMANа.