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16:13, 29 декабря 2023
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Поступила жалоба на постановление суда: рэпер Vacio оспорил штраф за пропаганду ЛГБТ* на «голой» вечеринке

Рэпер Vacio обжаловал штраф в размере 200 тыс. рублей после «голой» вечеринки .

Поступила жалоба на постановление суда: рэпер Vacio оспорил штраф за пропаганду ЛГБТ* на «голой» вечеринке

© Freepik

Рэпер Vacio, Николай Васильев, пожал жалобу на решение суда. Инстанция признала молодого человека виновным в пропаганде ЛГБТ* (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и оштрафовала на 200 тысяч рублей, передает Regnum.

Vacio был одним из участников «голой» вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. Артист пришел на мероприятие в одном носке, чем ошарашил россиян.

На молодого человека было возбуждено административное дело о пропаганде запрещенной в РФ организации. За это он получил штраф, однако с решением суда оказался не согласен.

В связи с этим поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее сообщалось, что король отечественной эстрады Филипп Киркоров пытался снять носок с Vacio на «голой» вечеринке Ивлеевой. Однако певца быстро остановили.

*признана экстремистской в РФ и запрещена

Источник фото:Freepik
Источник:Regnum
Автор:Артем Хохлов
Теги:
рэпер
суд
штраф
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