Телеканал ТНТ назвал советский фильм, на который снимет новогодний ремейк к 2025 году

Телеканал ТНТ объявил, что готовит производство нового новогоднего мюзикла по мотивам известного советского фильма. К 2025 году зрители увидят юмористическую версию «Бриллиантовой руки». Об этом сообщает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Как стало известно, созданием кинокартины займутся авторы «Самоиронии судьбы» и «Иван Васильевич меняет все». Креативными продюсерами выступят Андрей Шелков и Максим Ткаченко, а режиссерами – Миша Семичев и Роман Ким.

Как и в других ремейках, зрителей будет ждать современное прочтение классики с юмором, а также музыкальными вставками. Любимых для многих россиян персонажей воплотят звезды отечественного шоу-бизнеса и кинематографа. Однако пока неизвестно, кто именно примет участие в съемках. Напомним, что в предыдущих новогодних мюзиклах роли доставались Тимуру Батрутдинову, Ольге Бузовой, Филиппу Киркорову, Павлу Воле, Клаве Коке и другим знаменитостям.

Премьера фильма назначена на конец 2024 года.

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