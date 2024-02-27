Раскрыты имена первых участников шоу «Новая Фабрика звезд»

Первыми участниками шоу «Новая Фабрика звезд» стали сыновья телеведущей Тины Канделаки и певца Михаила Круга – Лео и Александр. Наравне со всеми они прошли отбор и после заселились в звездный дом. Об этом стало известно изданию StarHit.

Уже 3 марта на телеканале ТНТ стартует перезапуск реалити, которое было популярно у зрителей в 2000-х годах. Раньше практически во всех сезонах проекта можно было увидеть наследников знаменитостей, и новая версия программы не стала исключением. Как оказалось, на участие решились как минимум двое звездных детей. Об остальных же героях шоу пока ничего неизвестно.

Отметим, что Лео Канделаки довольно давно занимается музыкой. У него есть собственная группа, и он также пишет песни. Не новичок на сцене и Александр Круг. Он выступает вместе с матерью Ириной и, как и отец, отдает предпочтение шансону.

К слову, оба молодых человека уже заселились в звездный в дом, в котором за ними будут наблюдать 24 часа в сутки. По словам создателей проекта, в течение сезона у «фабрикантов» не будет телефонов, и они будут погружены только в музыку. К ним будут регулярно приходить не только наставники – Сергей Шнуров и Сергей Жуков, но и педагоги, отечественные артисты.

Ранее певица Юлия Савичева высказалась о возрождении «Фабрики звезд».