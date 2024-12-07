«Телефон разрывается»: Ксения Бородина рассказала о реакции дочерей на помолвку

Ксения Бородина рассказала о реакции детей на помолвку.

Накануне ночью телеведущая опубликовала в личном блоге видео, где Николай Сердюков делает ей предложение. Оповестив не только поклонников, но и знакомых и близких друзей о произошедшем, девушка тут же начала получать поздравления.

Однако Бородина подчеркнула, что важней всего ей было услышать благословение со стороны детей и своей мамы. Блогерша была приятно удивлена реакции дочерей, которые сразу позвонили ей, как только узнали о помолвке. Однако самой первой Ксении позвонила именно старшая наследница Мария.

«Телефон разрывается. Спасибо вам всем огромное за поздравления. Очень приятно. Самое приятное получить поздравление от детей: Маруся узнала вчера ночью, а Теона позвонила с бабушкой утром. Плачу», — поделилась Бородина в личном блоге.

Предложение Ксения получила по время закрытой экскурсии по ночному Эрмитажу. Она расчувствовалась, когда Николай встал перед ней на одно колено. Ксения согласилась и тут же обняла и поцеловала новоиспеченного жениха, а после начала рассматривать кольцо.

Напомним, что звездная пара впервые встретилась и познакомилась во время съемок шоу на выживание «Последний герой. Русский сезон», где Ксения была телеведущей, а Николай стал участником. После завершения реалити, знаменитости продолжили общаться, а затем и вовсе рассекретили свой роман.

Ранее мы писали о том, что Ольга Орлова высказалась о помолвке Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым.