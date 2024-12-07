«Плачу»: Ольга Орлова высказалась о помолвке Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым

Ольга Орлова поздравила Ксению Бородину с помолвкой. Певица была рядом с телеведущей и стала свидетелем предложения руки и сердца, которое она получила от Николя Сердюкова в Эрмитаже во время ночной экскурсии.

Накануне Бородина пригласила Орлову отправиться в Санкт-Петербург в компании своих возлюбленных, чтобы посетить одну из самых главных галерей страны. Ольгу сопровождал ее супруг Валерий Масалов, а Ксения была вместе со своим молодым человеком Николаем Сердюковым, с которым она начала встречаться после съемок русского сезона «Последнего героя», где они впервые и познакомились.

Для телезвезд и их спутников организовали ночную экскурсию по музею, когда он был закрыт для посетителей. Во время прогулки по Эрмитажу Николай решился на серьезный шаг: встал на одно колено и сделал Ксении предложение. Орлова вышла на связь и поздравила близкую подругу с помолвкой.

«Где-то на земле обязательно есть твой человек... Так прекрасно его встретить. Плачу от счастья. Желаю этого каждой женщине», — написала артистка в социальных сетях.

Ксения также поблагодарила Ольгу за то, что была рядом в таком важный для нее момент.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина выходит замуж в третий раз.

Также сообщалось, что Ольга Орлова перевязывалась и пила таблетки для остановки лактации после родов.