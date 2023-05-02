«Телефон отключила»: жена Евгения Петросяна раскрыла правду о состоянии госпитализированного мужа

Вечером 1 мая стало известно, что 77-летний Евгений Петросян был доставлен в больницу из своей московской квартиры. Бригаду скорой помощи вызвала его жена, заметив ухудшение состояния здоровья мужа. Сообщалось, что у юмориста резко закружилась голова. В итоге медики настояли на госпитализации, и пару часов семья комика не выходила на связь, пока Татьяна Брухунова не решилась прервать молчание.

Молодая супруга Петросяна призналась, что он действительно в больнице, но ничего страшного не произошло. Врачи решили провести ему обследование, чувствует Евгений Ваганович при этом себя хорошо. Его жизни ничего не угрожает. Брухунова поблагодарила поклонников за проявленное беспокойство, но попросила СМИ и близких больше не звонить ей, так как она из-за этого даже отключила телефон.

«Ничего экстренного не произошло, всё в штатном, в плановом режиме. Евгений Ваганович изначально отвечал на звонки, и я тоже отвечала. Но потом количество звонящих стало неадекватным и огромным, и я телефон отключила. Еще раз повторюсь: Евгений Ваганович в полном порядке, никаких угроз его жизни нет, всё отлично!» - заявила Татьяна.

Отметим, что несмотря на то, что Брухунова уже несколько лет живет вместе с 77-летним Петросяном, многие до сих пор критикуют их отношения. Также осуждению подвергается и отдельно Татьяна. Недоброжелатели часто высмеивают ее чувство стиля и называют безвкусной. С этим мнением соглашается и Ксения Собчак, которая даже завела в своем блоге отдельную рубрику, чтобы обсуждать модные провалы жены юмориста.