Ксения Собчак высмеяла супругу Петросяна в безвкусной одежде за полмиллиона рублей

Журналистка Ксения Собчак часто в личном блоге обсуждает российских звезд и высказывает свое мнение по любому поводу. Часто под прицел телеведущей попадает и молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Она уже неоднократно критиковала ее за отсутствие вкуса, поэтому не смогла пройти мимо весеннего лука своей «любимой модницы».

Собчак не только по традиции посмеялась над выбором одежды Брухуновой, но и посчитала, сколько она отдала денег за вещи. Жена Константина Богомолова не поленилась и вычислила цены практически всех предметов гардероба, кроме пальто. Так, по ее скромным подсчетам, образ обошелся Татьяне в полмиллиона и накинуть еще, возможно, около ста тысяч за верхнюю одежду.

«Продолжаю ставшую (не представляю с чего вдруг) ежегодной традицию — приветствую теплую погоду очередным луком супруги Петросяна. В этот раз так: сумка Prada Cleo за 315 000, лоферы тоже Prada за 95 000, очки Dior за 42 800, вязаная шапка российского бренда Svyazat за 5 000. А вот пальто вычислить не удалось», - съязвила Ксения.

Отметим, что подписчики журналистки в восторге от этой «рубрики», поэтому часто комментируют слова Собчак. В этот раз они полностью согласились с ней и заявили, что ни за какие деньги вкус купить невозможно. «Вот как ее ни одень а все колхоз колхозом», «Зачем авоську на голову надела?», «Вещи дорогие, спору нет. Но выглядит она в них почему-то почти так же, как юмор ее супруга Петросяна», - писали пользователи Сети.

Ранее стилист Селена Сафарова эксклюзивно для портала «Страсти» разобрала гардероб Татьяны Брухуновой и рассказала, что же с ним все-таки не так.