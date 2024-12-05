Телефон госпитализированного Бориса Щербакова перестал отвечать. Об этом сообщает mk.ru.

Сегодня днем журналисты сообщили об экстренной госпитализации актера Бориса Щербакова. 74-летний артист упал на лестничной клетке своего дома и получил перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга.

Щербакова сначала отвезли в НИИ им. Склифосовского, однако затем перевели в другую клинику. Журналисты попытались связаться с актером, однако его телефон оказался выключен. Как предположили представители прессы, вероятнее всего, отключить мобильный актера попросили врачи.

О том, почему Щербакову стало плохо и он упал на лестнице, не сообщается.

Напомним, Борису Щербакову в сентябре этого года диагностировали гиповентиляцию легких. Медики запретили ему курить.

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