Тексты писала нейросеть? Лоза высмеял участников фестиваля «Новая волна»

В Казани завершился международный музыкальный фестиваль «Новая волна — 2025». Композитор Юрий Лоза раскритиковал участников конкурса, отметив, что в их песнях нет ни смысла, ни рифмы.

Артист отметил, что отобранные звездным жюри музыканты не умеют писать песни.

«Стандартный для этого действа набор артистов представил миру два десятка новых песен, ни одна из которых россиянам не пригодится, уж поверьте профессионалу», — написал Лоза на своей страничке в соцсети.

Как пояснил Юрий, текст в нашей стране имеет большое значение, а в текстах участников фестиваля есть только «плохо зарифмованный, банальный набор слов». Также в них, считает Лоза, не стоит искать смысл, поскольку артисты не пытаются донести до слушателя идею или рассказать историю.

Исполнитель хита «Плот» предположил, что тексты песен участникам писала нейросеть по списку заранее заготовленных фраз.

Напомним, «Новую волну» раскритиковала и певица Вика Цыганова. Артистка назвала фестиваль «балаганом» и «торжеством безвкусицы».