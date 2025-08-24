«Киркоров, припадочная Лолита. Торжество безвкусицы»: Вика Цыганова «разнесла» «Новую волну» в Казани

Вика Цыганова резко раскритиковала «Новую волну» со звездами шоу-бизнеса в Казани. В своем Telegram-канале певица заявила, что фестиваль превратился в «балаган» и «торжество безвкусицы» с участием «сбитых летчиков», позорящих культуру России.

В личном блоге Вика Цыганова возмутилась подбором артистов для выступления на «Новой волне». По мнению певицы, «едва державшийся на ногах» Филипп Киркоров, скучающий по уехавшей Алле Пугачевой, и «припадочная» Лолита Милявская недостойны выступать на мероприятии международного уровня.

«В этом году конкурс молодых исполнителей превратился в настоящий балаган, торжество безвкусицы и прачечную для "сбитых летчиков". <…> Киркоров, едва державшийся на ногах, за кулисами спел «Миллион алых роз» и вспомнил, как ему было хорошо с Пугачевой в Юрмале. Может быть, тогда Киркорову стоит наконец покинуть Россию и отправиться к своим друзьям Пугалкиным в Прибалтику на пенсию? <…> Образ Лолиты в спортивных штанах как всегда шикарен — уникальный образец пошлости и безвкусицы», — возмутилась Вика Цыганова.

Обратила артистка внимание и на то, что на конкурсе появились и получившие российское гражданство беглые Ани Лорак и Александр Ревва.

«Куда же смотрит Минкульт России? На концерте появились и непотопляемые новые граждане России. Куёк, которая недавно тайком ездила продлевать паспорт Украины, продолжает зарабатывать в России. <…> А что делает на вокальном конкурсе комик Ревва в костюме «розового фламинго» — это вообще отдельный вопрос», — высказалась певица.

В заключение Вика Цыганова задалась вопросом: «Чему может научить молодежь ностальгирующий по Пугачевой Киркоров, припадочная Лолита в трениках и «испуганные патриоты» Куёк с Реввой?»

Напомним, Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» проходит в Казани с 21 по 26 августа.

