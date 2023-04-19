«Текст о моей жизни»: Наталья Подольская рассказала, почему расплакалась из-за новой песни

Певица Наталья Подольская стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». 40-летняя исполнительница рассказала о творчестве, семейной жизни с Владимиром Пресняковым и песне, которая довела ее до слез.

Артистка презентовала свой альбом «Конечно, да!» и отметила, что одну из песен для нее написала коллега Мари Краймбрери. Подольская призналась, что расплакалась, когда услышала композицию. Все напоминало ей историю любви с мужем Владимиром Пресняковым.

«Этот текст о моей жизни, о моей любви, о моем муже, о нас с ним, и это безумно меня растрогало. И она очень быстро написала куплеты, просто мы пообщались, поговорили, поплакали, попереживали», – поделилась певица.

Подольская долго беседовала с Мари на личные темы, чтобы направить ее по тексту. Супруга Преснякова вспомнила, как они с мужем исполняли песню Зацепина «Друг друга мы нашли» и испытывали такие же чувства. Текст очень точно передавал их эмоции. После разговора Мари прислала ей свой вариант.

«Я могла бы мимо пройти и все, и мы бы не узнали, как любовь несет. Я бы так не улыбалась, я бы, наверное, грустила, я бы с другим побоялась, быть такой сильной и красивой», – процитировала коллегу артистка.

Наталья затронула тему телевидения и призналась, что ей искренне нравится ее шоу «Ваша Наташа». В одном из выпусков гостем был ее муж Владимир Пресняков. Истории приглашенных звезд обычно комментирует психолог. Певица призналась, что он им сказал.

«Что нам пора к психологу. А нам всем знаете. И нас вылечат, и вас. Нам всем туда прямая дорожка», – отметила девушка.

В эфире «Авторадио» исполнительница обрадовала фанатов новостью, что у них с супругом будет дуэт. Звезда призналась, что песня уже есть, но представят они ее только осенью.

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