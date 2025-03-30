«Текст хороший, спето слабо»: Алла Пугачева записала песню о героях Великой Отечественной войны

Уехавшая из России певица Алла Пугачева записала новую песню, посвященную героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице, созданной поклонниками 75-летней артистки в соцсети «ВКонтакте».

Отрывок из песни на музыку Андрея Мисина и слова поэта Андрея Ордынца якобы случайно попал в Сеть, однако позже был удален до официального релиза.

«Песня удалена до официального релиза. Следите за анонсами», - говорится в сообщении группы, которая при этом не является официальным аккаунтом певицы.

Как отмечает aif.ru, композиция посвящена событиям Свирско-Петрозаводской наступательной операции лета 1944 года, когда советские войска сломили оборону финской армии.

«Текст хороший, спето слабо. С налетом ресторанщины», - отметили комментаторы, успевшие прослушать трек до его удаления.

Стоит отметить, что в личном блоге исполнительницы хита «Арлекино» никаких анонсов нет. Последний ее пост посвящен перепалке с российскими журналистами в Лимасоле, в ходе которой Пугачева назвала себя патриоткой и заверила, что не собирается возвращаться в Россию.

Ранее Аллу Пугачеву вырезали из фильма «Ледокол» на российском телевидении. Лицо уехавшей из РФ артистки стерли в календаре, который мелькал на кадрах. Это случилось в эфире телеканала «Дом кино».