«Тебя туда давно не пускают»: Собчак раскритиковала Канделаки за тарелку от французского бренда

Телеведущая Ксения Собчак отметила, что ее коллега Тина Канделаки ест из тарелок Hermes за 18 тысяч рублей. В своем Telegram-канале она задалась вопросом, почему женщина не поддерживает отечественных производителей.

Собчак обратила внимание на публикацию Канделаки и отметила, что тарелка на фотографии – от французского бренда. Она обозначила ее стоимость – 195$.

«А чего тарелки-то Hermes, а не ЛФЗ (Императорский фарфоровый завод), например? Запад вроде прогнил, Макрон — сволочь, тебя туда давно не пускают, но посуда Hermes. Русских дизайнеров поддерживают совершенно другие люди», — написала Ксения.

Примечательно, что телеведущие периодически обмениваются критикой в адрес друг друга. Собчак ранее назвала Канделаки «некрасивой и слишком полной» для рекламы спортивных товаров. В ответ на это, Канделаки отметила, что коллега рекламирует косметику, несмотря на то, что сама страдает от «плохой кожи, отечности лица и синяков».

Также Собчак часто критикует выбор нарядов продюсера, насмехаясь над ее образами. В свою очередь, Канделаки отметила в социальных сетях, что перестала обращать внимание на «атаки» со стороны Ксении. По мнению продюсера, Собчак не способна выдержать конкуренцию, поэтому она себе позволяет такое поведение. Пока телеведущая не прокомментировала пост блогера о выборе посуды, однако ее подписчики ожидают ответного заявления.

Ранее портал «Страсти» устроил модную битву Ксении Собчак и Тины Канделаки. Кто одержал победу, читайте в нашем материале.