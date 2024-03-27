«Смотрится вульгарно»: модная битва Ксении Собчак и Тины Канделаки
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У Ксении Собчак и Тины Канделаки непростые отношения. Тина и Ксения очень разные, и их противоположность проявляется во всем: во внешности, стиле и манере поведения. Однако общее у них все же есть – это любовь к моде. Пожалуй, никто так не любит пощеголять нарядами за десятки тысяч евро, как Собчак и Канделаки. Мы решили выяснить, чей стиль соответствует модным тенденциям. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» искусствовед и модный эксперт Елена Шерипова назвала свою фаворитку в битве стилей.
«Тина Канделаки воплощает идеал элегантного минимализма в своем стиле. В ее гардеробе простые, но изысканные ткани занимают особое место, создавая строгие и изящные силуэты. Чтобы придать каждому образу уникальность, Тина умело использует яркие акценты и изысканные украшения. В ее исполнении даже самые простые наряды превращаются в произведения искусства», — высказалась Елена.
Елена Шерипова
Модный эксперт
У Тины в арсенале не только строгие костюмы для официальных мероприятий, но и огненные наряды с вырезами, поражающие публику на светских вечеринках. Канделаки следит за собой, уделяя внимание питанию и тренировкам, чтобы держать тело в форме. Неудивительно, что в ее шкафу есть одежда, которая создана, чтобы выделить фигуру в лучшем свете.
Она не стесняется ярких оттенков и смело экспериментирует с цветом. Её контрастная внешность идеально дополняется яркими нарядами.
«Как и многие публичные личности, Тина часто появляется на разнообразных мероприятиях. Для нее роль светской леди стала привычной, а ее вечерний гардероб давно составлен с дотошным вниманием к деталям. Однако именно в нем мы можем увидеть самые неудачные стилевые контрасты. Может быть, Тина стремится постоянно удивлять аудиторию новыми образами, но иногда бывают промахи, и эти модные эксперименты кажутся довольно нелепыми. Телеведущая то красуется в старомодных платьях с вышивкой, странных нарядах и строгих шелковых костюмах, то окунается в мир слишком смелых разрезов, ярко-розовых платьев и странных оборок, что смотрится слегка вульгарно», — считает эксперт.
Елена Шерипова
Модный эксперт
Похоже, с этим согласна Ксения Собчак, которая недавно в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» не побоялась взяться за стиль телеведущей Тины Канделаки. И не просто взялась, а развернула настоящий модный приговор! В ответ на хвалебные отзывы о Тине она без промедления раскритиковала наряды Канделаки, назвав их «чудовищной безвкусицей». Затем последовал острый анализ образов коллеги, где Ксения даже не побоялась намекнуть, что у Тины есть лишний вес. «Не стоит носить укороченные джинсы с такой фигурой», — отметила она в числе прочего.
Давайте разберемся, есть ли у Ксении преимущество перед коллегой, чтобы так резко высказываться?
«Я считаю, что Ксения даст фору Канделаки по одной простой причине: Собчак всегда на шаг впереди. Пока Тина не может расстаться с трендами прошлых лет, Ксения уже смело примеряет на себя моду завтрашнего дня, причем делает это, как правило, удачно и умеренно», — высказалась Елена.
Елена Шерипова
Модный эксперт
В 2004 году Ксения Собчак начала карьеру в медиа. Сначала она стала лицом программы «Дом-2», а затем и раскрыла в себе талант настоящего журналиста. Её образ на экране был разнообразен и смел, но, как многое в эстетике нулевых годов, довольно нелеп: розовые плюшевые костюмы, джинсы с заниженной талией, золотистые платья, брендированные футболки и даже леопардовые шубы.
По мере взросления, постигая все тонкости моды и стиля, Ксения постепенно перевоплотилась в одну из самых модных российских светских львиц. Она игриво подходит к выбору нарядов, предпочитая необычные и яркие сочетания, придавая своему стилю особый шарм.
«Телеведущая теперь далека от образа бунтарки-искусительницы (хотя по ее свадебному наряду этого и не скажешь), она смело представляет себя в образе бизнес-леди, заботливой матери и профессионального журналиста. Что это означает? Теперь знаменитость чаще выбирает однотонные наряды, элегантные платья и безупречно сшитые костюмы, а острые акценты ставит с помощью изысканных аксессуаров. Единственный недостаток — это ее пристрастие к неудачным принтам, которые нередко придают Ксении немного лишних лет. Однако за последние годы сложно вспомнить неудачные наряды у Ксении Собчак, зато удачных образов было немало», — резюмировала Елена.
Елена Шерипова
Модный эксперт