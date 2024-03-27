«Смотрится вульгарно»: модная битва Ксении Собчак и Тины Канделаки

У Тины в арсенале не только строгие костюмы для официальных мероприятий, но и огненные наряды с вырезами, поражающие публику на светских вечеринках. Канделаки следит за собой, уделяя внимание питанию и тренировкам, чтобы держать тело в форме. Неудивительно, что в ее шкафу есть одежда, которая создана, чтобы выделить фигуру в лучшем свете.

Она не стесняется ярких оттенков и смело экспериментирует с цветом. Её контрастная внешность идеально дополняется яркими нарядами.