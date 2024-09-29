«Тебя сейчас побьют»: соседи затравили женщину, обвинившую Татьяну Овсиенко в алкоголизме

Соседка Татьяны Овсиенко, обвинившая певицу в алкоголизме, пожаловалась на травлю. По словам женщины, на нее ополчился весь дом.

«Меня когда увидел сосед, говорит: "Ну все, из подъезда не выходи, тебя сейчас побьют"», — рассказала москвичка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Жители дома, в котором находится квартира Овсиенко, пристыдили соседку и заверили журналистов, что пенсионерка наговаривает на звезду 90-х.

«Откуда она знает, что именно к ней приходят и приносят ей спиртное. Я бы на месте Татьяны подала бы на нее в суд!» — заявила защитница заслуженной артистки России.

При этом скандальное поведение Овсиенко на концерте в Краснодаре, когда она не смогла без посторонней помощи выйти на сцену, соседи артистки объяснили травмой позвоночника.

«Я видела даже, как ее на руках из машины до лифта доносили. Позвоночная боль, ну что там говорить!» — добавила еще одна жительница дома.

Слухи о том, что у Овсиенко может быть зависимость от спиртного, появились в 2020 году, когда подруга рассказала, что артистку спаивает гражданский муж. После разговоры об этом подогрела психолог Елена Перелыгина, которая в эфире шоу «Мужское/Женское» заявила, что у Татьяны «лицо алкоголика». А не так давно певица появилась в странном виде на концерте в Краснодаре. Татьяна не смогла «вытянуть» свою же песню.

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов заявил, что проблемы с голосом у знаменитости могут быть связаны с ее пристрастием к алкоголю.