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Опубликовано 03 мая 2024, 19:10
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«Тебя порвут»: певица Штурм отправила Прохора Шаляпина знакомиться на кладбище

Певица Штурм отправила Прохора Шаляпина знакомиться с женщинами на кладбище.
«Тебя порвут»: певица Штурм отправила Прохора Шаляпина знакомиться на кладбище

© Lomohov Anatoly/East News

Певица Наталья Штурм отправила Прохора Шаляпина знакомиться с женщинами на кладбище. Она сфотографировала памятник певцу Федору Шаляпину и заявила, что молодого однофамильца «порвут» поклонницы.

Вокруг личной жизни Прохора Шаляпина ходит множество слухов. Он громко разводился, терял супругу и заводил новые отношения, но в последнее время молчит. Недавно он заявил, что его сердце занято, но без любви. Наталья Штурм решила помочь коллеге и предложила найти новое место для знакомств. В соцсетях она опубликовала пост в честь молодого артиста и отметила его аккаунт.

«Прохор, ты не там знакомишься! Возле памятника Федору Ивановичу Шаляпину огромное количество поклонниц. Тебя порвут», — заявила артистка.

Штурм показала памятник легендарному певцу, на котором было множество цветов. Но Прохор не стал публично отвечать исполнительнице хита «Школьный роман».

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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Наталья Штурм
Прохор Шаляпин
памятники
знакомства