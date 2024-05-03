«Тебя порвут»: певица Штурм отправила Прохора Шаляпина знакомиться на кладбище

Певица Наталья Штурм отправила Прохора Шаляпина знакомиться с женщинами на кладбище. Она сфотографировала памятник певцу Федору Шаляпину и заявила, что молодого однофамильца «порвут» поклонницы.

Вокруг личной жизни Прохора Шаляпина ходит множество слухов. Он громко разводился, терял супругу и заводил новые отношения, но в последнее время молчит. Недавно он заявил, что его сердце занято, но без любви. Наталья Штурм решила помочь коллеге и предложила найти новое место для знакомств. В соцсетях она опубликовала пост в честь молодого артиста и отметила его аккаунт.

«Прохор, ты не там знакомишься! Возле памятника Федору Ивановичу Шаляпину огромное количество поклонниц. Тебя порвут», — заявила артистка.

Штурм показала памятник легендарному певцу, на котором было множество цветов. Но Прохор не стал публично отвечать исполнительнице хита «Школьный роман».

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