«Кому ты врешь?»: раскрыты подробности отдыха Волочковой на Мальдивах

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на публикацию в соцсетях балерины Анастасии Волочковой, в которой она в ответ на критику оскорбляла подписчиков и хвасталась, что отдала за билет на Мальдивы миллион рублей.

Кудрявцева призвала пожалеть танцовщицу, а также прекратить глумиться над ней. При этом она отметила, что в одном самолете с Волочковой на Мальдивы летела ее подруга, общественный деятель Екатерина Гордон.

«Катя моя летела с Настей в одном самолете, и вы понимаете, о чем я. Настю надо спасать, а не глумиться над ней. Наверное, это сообщение — просьба больше к СМИ! Ребят, я понимаю все, но мне кажется, надо вовремя остановиться», — написала Лера в своем Telegram-канале.

В свою очередь, Гордон рассказала подробности полета со скандальной балериной и обвинила ее во лжи.

«Да и кому ты врешь? Мы летели на одном самолете, ты летела в экономе и в этом нет ничего постыдного. Везла из Москвы с собой на Мальдивы букет», - написала правозащитница в своем Telegram-канале.

При этом она подчеркнула, что и сама не покупала билеты в бизнес-класс, так как это слишком разорительно для шести членов семьи. «Но я не иду фоткаться перед бизнесом и не пишу про „миллион рублей за билет“. Не миллион стоил твой честный эконом билет, зачем врать? Это же стыдоба», - добавила Екатерина.

Кроме того, она заверила, что на острове Волочкова живет в самой «простецкой» вилле, но зачем-то «впаривает» народу совершенно иное. Гордон также подчеркнула, что Волочкова «спивается на глазах у всей страны». При этом над ней все смеются, включая друзей, и никто не хочет оказать помощь.

Юрист рекомендовала Волочковой пересмотреть отношение к жизни, отказаться от общения с людьми, которые ее окружают, а главное – перестать пить.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась видеороликом, на котором запечатлен процесс сбора чемодана на Мальдивы. Она поинтересовалась у подписчиков, следует ли ей брать с собой балетные пачки, а также продемонстрировала свадебное платье, которое ей в багаж положила помощница.