«Тебя поливают "великие" типа Соседова»: Алена Апина пожаловалась на шоу «Суперстар»

Певица Алена Апина возмущена критикой жюри на проекте «Суперстар», об этом она рассказала в подкасте «Ниче святого» стриминга «Звук».

Певица участвовала в песенном конкурсе еще в 2021 году, однако она до сих пор не может забыть обиды на членов жюри шоу, которые ее регулярно критиковали.

«Записывают фонограммы не в самых лучших условиях, какая-то массовка сзади, все сидят, а ты будто на лобном месте стоишь — и тебя поливают такие люди, как "великий" Соседов и другие», — рассказала она.

Апина призналась, что после участия в первом сезоне не хотела приходить на продолжение проекта, однако продюсеры смогли ее уговорить. Впрочем, участие Алены длилось всего три выпуска, после которых ее выгнали.

Вспомнила Апина и про злые комментарии Стаса Костюшкина, который в одном из выпусков сравнил ее с «посетительницей караоке в нетрезвом виде». Однако позже коллега певицы извинился за свои слова.

«Мы встретились недавно в аэропорту, он подлетел ко мне и говорит: "Ты прости, я не хотел, мне просто в ухо говорили: "Мочи ее!" Да, мы поговорили, обсудили все, я удивилась, что он помнит об этом, а я забыла, так как понимаю: это часть шоу, все мы играем», — объяснила звезда.

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