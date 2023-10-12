Актриса Елена Драпеко пожаловалась на роль деревенской девушки в фильме «А зори здесь тихие»

Актриса Елена Драпеко пожаловалась на роль деревенской девушки, об этом пишет Газета.Ru.

Актриса, а ныне депутат Госдумы, призналась, что некоторые роли в СССР давались ей с трудом. Так, она вспомнила о фильме «А зори здесь тихие», где сыграла Лизу Бричкину.

«Сначала это была роль Лизы Бричкиной, поскольку я играла в фильме деревенскую девушку, а сама я горожанка. Никогда в жизни ни в какой деревне не жила, поэтому мне пришлось менять и внешность, и пластику, и, так сказать, работать с внутренним содержанием образа», — рассказала она.

По словам Драпеко, были в ее жизни сериалы, от съемок в которых она получала удовольствие. Среди них оказался «Вечный зов», в нем актриса сыграла Веру, дочь Кирьяна Инютина и Анфисы.

«В сериале было 33 главных роли, играли замечательные артисты рядом со мной и хотелось быть не хуже. Поэтому я очень внимательно относилась к тому, что говорил режиссер», — призналась артистка.

Напомним, Елена Драпеко с 1999 года работает в Госдуме. В марте 2021 года Драпеко предложила запретить певице Manizha выступать на конкурсе «Евровидение» под российским флагом, а в 2022 году она требовала признать Валерия Меладзе иностранным агентом.

Ранее мы писали о том, что Лайма Вайкуле назвала прозвище Примадонна Аллы Пугачевой «безвкусным».