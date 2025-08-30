«Тебя не видел, но чувствовал»: Дибров появился на праздновании 18-летия дочери Даны Борисовой

Дмитрий Дибров появился на праздновании 18-летия дочери Даны Борисовой. Подробности приводит Telegram-канал «Светский хроник».

Полина Борисова пригласила друзей в ресторан на Патриарших прудах, чтобы отметить 18-летие. Однако среди гостей праздника не оказалось ее звездной мамы. Девушка надела облегающее платье, подчеркнувшее ее новую фигуру после пластики.

Дибров неожиданно появился на празднике Полины, которую он поздравил с днем рождения. Он подошел к имениннице, чтобы уточнить, где сейчас ее мама. В ответ на это виновница торжества напомнила, что тот «общался» с ней, когда она еще находилась в животе у мамы. «Я тебя не видел, но чувствовал», — заявил телеведущий.

Телеведущий сильно удивился, когда узнал, что девушке уже исполнилось 18 лет. Он подчеркнул, что теперь ей можно делать все из-за возраста.

Кроме того, Дибров в беседе со звездной наследницей поблагодарил Дану Борисову за поддержку в нынешней ситуации с разводом. Оказалось, что Дана отправила ему теплое сообщение.

Также Дибров пообщался и с дочерью Глюкозы, которая выступает под творческим псевдонимом Рэя. Она была гостьей праздника. Девушка не упустила возможности напомнить, что сама строит карьеру в мире музыке и выступает с концертами.

