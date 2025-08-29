Дмитрий Дибров после новости о разводе появился на коралловой свадьбе Аниты Цой. Кадры с торжества были опубликованы в блоге певицы.

Анита и Сергей Цой отметили 35-летие брака. Супруги отказались от ресторана и провели торжество в загородном доме в Подмосковье. По словам певицы, в этот день к ним приехали только самые близкие люди, некоторые специально прилетели в Россию, чтобы поздравить.

«Собрались все: прилетели даже те, кто живет за тысячи километров, пересекли границы, вопреки заботам и делам. Приехали только бы обнять, только бы разделить радость! Уже одно это невероятно тронуло меня до слез. Мы шагнули в новое десятилетие вместе — рука об руку, с любовью и благодарностью ко всем, кто был рядом», — заявила артистка.

Среди гостей был и Дмитрий Дибров, который переживает личную драму. Телеведущий разводится с женой после 16 лет брака из-за измены. Дибров был на мероприятии в одиночестве. Он надел белую рубашку без галстука, укороченный пиджак с узорами и черные брюки.

