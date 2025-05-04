«Тебя будут ненавидеть»: Анна Михалкова публично обратилась к сыну по важному поводу

Актриса Анна Михалкова впервые за долгое время вышла на связь в Сети и публично обратилась к старшему сыну. В личном блоге артистка поздравила Андрея с днем рождения и сделала неожиданное признание: «В тебе есть все, за что тебя будут любить и ненавидеть одновременно».

4 мая старшему сыну Анны Михалковой исполнилось 25 лет, и по этому поводу актриса впервые в 2025 году сделала пост в соцсети. Дочь Никиты Михалкова опубликовала черно-белое фото Андрея и трогательно обратилась к нему. Артистка также поделилась своими наблюдениями о первенце.

«Когда ты был маленьким, ты был не по годам взрослым, очень самостоятельным и всегда знал, чего хочешь. Мне казалось, что с такими качествами в этой жизни тебе будет очень легко влиться в этот мир. Удивительно, насколько ты привязан к своей семье. Ты всегда спросишь, как дела у всех детей и взрослых», — отметила Анна Михалкова.

Знаменитость выделила отличительные черты характера молодого человека, но добавила: за них его «будут любить и ненавидеть одновременно». Анна Михалкова пожелала сыну все так же «внимательно смотреть на мир» и «учиться любить».

«У тебя прекрасное чувство юмора, блестящий ум, независимость, сильное мужское начало, умение брать на себя ответственность, умение говорить „нет“. В тебе есть все, за что тебя будут любить и ненавидеть одновременно. Дорогой мой Андрюша, оставайся тем самым Дюдю, который с первых минут своей жизни очень сосредоточенно и внимательно смотрит на этот мир и на людей! Всю жизнь учись любить, понимать, принимать и прощать. Я очень тебя люблю!» — высказалась актриса.

Напомним, Анна Михалкова состоит в браке с предпринимателем Альбертом Баковым. У супругов трое детей: 24-летний Андрей, 23-летний Сергей и 11-летняя Лидия.

Ранее мы писали о том, что Анна Михалкова высказалась о будущем троих детей: «Мы ни на кого не давим и не влияем».