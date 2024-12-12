«Мы не давим и не влияем»: Анна Михалкова рассказала о будущем троих детей

Актриса Анна Михалкова рассказала о своих троих детях и их будущем. Она призналась, что не давит на них в выборе жизненного пути и во всем поддерживает. И даже если они не захотят связываться с кино, она будет рада видеть их физиками или врачами.

Семья Михалковых — это династия актеров и режиссеров. Однако, как утверждает Анна, никто никогда не заставлял выбирать именно эти профессии. Сама она не говорит своим детям, что они должны продолжать семейное дело, ведь осознает — каждый должен заниматься тем, что ему по душе.

«Совершенно ни на кого из детей мы не давим и не влияем <...> К тому же я знаю, что в этой жизни все зависит не только от талантов, но и от твоей "счастливой звезды". Любой их выбор мы поддерживаем и очень гордимся ими. <…> Даже если они захотят быть физиками, геологами, врачами — это прекрасно, ведь тогда хоть кто-то в нашей семье получит хорошее образование и профессию», - отметила Анна Михалкова в интервью Газете.Ru.

Напомним, что 24-летний сын актрисы Андрей уже определился, что будет актером. А вот его брат Сергей понял — кино не для него. 10-летняя Лидия же еще маленькая, и у нее еще впереди принятие решения.

Ранее сын Анны Михалковой высказался о сериале, в котором сыграла его мать.