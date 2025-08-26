«Тебе так просто это не пройдет»: Виктория Боня пригрозила закрыть канал блогера, оскорбившего ее дочь

Телеведущая Виктория Боня обратилась к блогеру Антону Суворкину* (признан иноагентом на территории РФ), который позволил в своей соцсети нелестные высказывания в адрес 13-летней наследницы звезды.

В последнее время экс-участница «Дома-2» активно показывает в Сети свою наследницу Анджелину. Ролики с дочерью знаменитости пользуются популярностью среди подписчиков, и многие одобряют такой контент. Однако не обошлось без хейтеров. Одним из них стал Суворкин*.

В своем личном блоге сплетник называет девочку воровкой, брошенной, ненужной родителям и уверяет, что у нее якобы нет друзей. Виктория Боня обратилась к своим фолловерам с просьбой массово жаловаться на канал блогера.

Кто-то сказал телеведущей, что Антон* сам хочет выйти с ней на связь, но вместо этого Боня опубликовала в своей соцсети длинное видеообращение к недоброжелателю.

«Я никому писать не буду. Пиши, что хочешь в своих этих блогах и так далее. Ты посягаешь на святое, на моего ребенка, поэтому я точно тебе не должна писать, чтобы с тобой договориться», — сказала Виктория.

Далее Боня пригрозила блогеру закрыть его канал. По ее словам, она сможет это сделать без особого труда.

«Тебе не понять, что такое ребенок, потому что у тебя его нет. Но когда у тебя он будет, у тебя будет отцовский инстинкт, и ты так же вытащишь саблю, и так же будешь защищать его интересы. Если я закрою твой канал, а я его закрою очень легко… ты больше никогда не сможешь создать другой аккаунт. Ладно там меня трогать, это такой у тебя бизнес. Я даже это понимаю. Но мое дитя выставлять в таком свете! Это так просто не пройдет тебе, понимаешь?», — заявила разгневанная Боня.

*Признан иноагентом на территории РФ.