«С большой любовью»: Нюша снялась в объятиях коуча

Певица Нюша снялась в объятиях коуча и рассказала, что многое осознала. Она поделилась кадрами с тренинга в соцсетях.

Напомним, что исполнительница хита «Вою на луну» развелась с бизнесменом Игорем Сивовым, которого многие обвиняли в инфоцыганстве. Экс-супруг звезды называет себя «мастером ресурсного состояния», «магистром психоанализа», бизнес-коучем, амбассадором культуры «Осознанного родительства», автором психологических курсов и тренингов по лидерству, отношениям с собой и с миром. Он зарабатывал на этом миллионы.

После расставания Нюша вновь увлеклась подобной темой и побывала на тренинге другого мужчины, с которым позировала, обнявшись. Она посвятила ему публикацию с признанием.

«Я очень многое вчера осознала, очень благодарна за эту заботу! Было так мощно, нежно и при этом с большой любовью», – написала певица.