НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 июня 2025, 19:15
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«С большой любовью»: Нюша снялась в объятиях коуча

Разведенная певица Нюша снялась в объятиях коуча Братчикова.
«С большой любовью»: Нюша снялась в объятиях коуча

© Starface.ru

Певица Нюша снялась в объятиях коуча и рассказала, что многое осознала. Она поделилась кадрами с тренинга в соцсетях.

Напомним, что исполнительница хита «Вою на луну» развелась с бизнесменом Игорем Сивовым, которого многие обвиняли в инфоцыганстве. Экс-супруг звезды называет себя «мастером ресурсного состояния», «магистром психоанализа», бизнес-коучем, амбассадором культуры «Осознанного родительства», автором психологических курсов и тренингов по лидерству, отношениям с собой и с миром. Он зарабатывал на этом миллионы.

После расставания Нюша вновь увлеклась подобной темой и побывала на тренинге другого мужчины, с которым позировала, обнявшись. Она посвятила ему публикацию с признанием.

«Я очень многое вчера осознала, очень благодарна за эту заботу! Было так мощно, нежно и при этом с большой любовью», – написала певица.

«С большой любовью»: Нюша снялась в объятиях коуча

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Артистка показала в соцсетях, как была на тренинге у Александра Братчикова. Он учит тому, как «расправить крылья и полноценно жить».

В одном из Telegram-каналов отметили, что Нюша ищет определенный типаж мужчины или просто зарабатывает на рекламе подобных услуг.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк обвинила экс-супруга Нюши в желании заработать на их браке.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Нюша
певица
бизнес
мужчина