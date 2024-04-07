Бурная юность: Евгений Цыганов рассказал, почему его не хотели утверждать на роль Мастера

В 2024 году на российские экраны вышел фильм «Мастер и Маргарита». Картина получила в основном положительные отзывы критиков и зрителей, собрав хорошие суммы в прокате. Но некоторые раскритиковали ее за вольную интерпретацию романа Булгакова. Мастера в кино сыграл Евгений Цыганов, которого далеко не сразу утвердили на эту роль.

Изначально режиссер картины Михаил Локшин утвердил на роль Маргариты супругу Цыганова Юлию Снигирь. Именно от жены актер узнал о съемках проекта. Работа над фильмом началась еще в 2018 году, и тогда это была скорее буквальная интерпретация книги.

За время коронавируса у картины сменился режиссер и поменялась концепция. Производство картины приостановили до 2021 года. Михаил Локшин, взявшись за проект, не спешил отдавать главную роль Цыганову, несмотря на давнее знакомство с ним.

«Он собрал весь кастинг, но меня утверждать не спешил. Полагаю, потому что видел до этого в основном в каких-то веселых компаниях во времена нашей бурной юности», — рассказал актер в интервью журналу Men Today.

Юлия Снигирь рассказывала, что она сильно просила взять ее мужа на роль Мастера. Она была уверена: Евгению идеально подходит этот образ. И все сложилось лучшим образом — режиссер дал «добро», но Цыганов отказался в пользу другого проекта. Но его съемки отменилась, и актер понял, что это знак.

На съемках картины Цыганов часто спорил с Локшиным, сомневаясь в успехе проекта. Он оспаривал сценарии и цитаты, но режиссер сумел отстоять свою позицию, опираясь на роман Булгакова.

Ранее актер ответил на критику фильма «Мастер и Маргарита» в шуточной форме.