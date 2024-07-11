«Тебе не стыдно?»: Раиса Рязанова обратилась к «переобувшемуся» Ивару Калныньшу

Народная артистка России Раиса Рязанова высказалась о поведении звезды фильма «Зимняя вишня» Ивара Калныньша, который неоднократно выступал с резкой критики РФ после начала СВО. Об этом пишет aif.ru.

По мнению актрисы, Калныньш своими действиями демонстрирует «черную неблагодарность» по отношению к стране, которая долгое время предоставляла ему возможность зарабатывать.

«Ивар, очнись! Тебе не стыдно? Это же черная неблагодарность. Тебе давали работу у нас в России. Тебе здесь все двери были открыты. А теперь ты нас кроешь. Стыдоба!», - заявила Рязанова.

Артистка также отреагировала на недавнее интервью латвийского коллеги, в котором он продемонстрировал чудеса «переобувания в воздухе». Рязанова считает, что Калныньш «обеднел в своей Латвии», вследствие чего решил изменить позицию по отношению к РФ.

«Ивар, если мы такие плохие и такие агрессоры, что ж ты не вылазил из России, зарабатывая тут? А сейчас вон как запел – поняли его неверно. Ну-ну! Деньги закончились, и теперь крутится, как уж на сковороде», - рассказала актриса, призвав коллегу не позориться.

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