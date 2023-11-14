«Тебе не с кем делить постель»: Анастасия Костенко намекнула на одиночество Ольги Бузовой

Анастасия Костенко ответила Ольге Бузовой после обвинений в сторону Тарасова, об этом сообщает StarHit.

На днях Ольга Бузова дала больше интервью, в котором вспомнила о браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Певица рассказала, что бывший муж был строг по отношению к ней и мог устроить скандал из-за пятиминутного опоздания домой.

«Сейчас я понимаю, что это манипуляция, абьюз. Под всем этим скрывался тиран», — объяснила она.

Мимо высказываний не могла пройти нынешняя супруга Тарасова, Анастасия Костенко. Модель из Сальска недвусмысленно намекнула в личном блоге о том, что у Бузовой нет семьи, поэтому она не испытывает никакого счастья.

«Каким бы ты ни был успешным — все без толку, если тебе некуда прийти, если в твоем гнездышке нет чувства безопасности, любви, верности, преданности, счастья и гармонии, если тебе не с кем делить постель, быт и обязанности», — написала она.

При этом подписчики Костенко сразу посчитали, что ее высказывание адресовано бывшей супруге футболиста: «Кого-то триггернуло», «Это адресовано Ольге?».

Ранее мы писали о том, что 37-летняя Ольга Бузова получила травму после падения на мраморный пол в Китае.