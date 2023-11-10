37-летняя Ольга Бузова получила травму после падения на мраморный пол в Китае

37-летняя певица Ольга Бузова получила травму после падения на мраморный пол в Китае. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог знаменитости.

Артистка уже несколько дней находится в Китае. Бузова охотно проводит время с местными поклонниками, посещает достопримечательности и снимается в новом шоу. Однако это утро началось у Бузовой с неприятного инцидента. Как выяснилось, Ольга едва не разбила голову.

Исполнительница хита «Мало половин» поскользнулась на мокром полу и упала. Бузова чудом успела сгруппироваться и не удариться головой о край стола. В результате падения знаменитость получила травму колена.

Команда Бузовой оказала ей первую помощь, принеся мазь от ушибов. Ольга осталась разочарована сотрудниками отеля, которые бездействовали в сложившейся ситуации. Артистку возмутило, что ей не предложили хотя бы лед.

«Поразили люди, которые работают в отеле! Ко мне подбежали девочки, а хостес так и стояли. Хоть бы лед принесли», — высказалась артистка.

Ранее Филипп Киркоров объяснил, что Ольгу Бузову боятся мужчины из-за ее успешности. Подробности смотрите в этой статье.