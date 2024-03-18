«Тебе не помешал бы психолог»: Сергей Лазарев намекнул на проблемы в браке Регины Тодоренко

Певец Сергей Лазарев присоединился к жюри пятого сезона шоу «Маска» на НТВ в новом выпуске программы. В эфире нового выпуска шоу «Маска» исполнитель хита «В самое сердце» намекнул на проблемы в браке телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова.

В шестом выпуске шоу «Маска» с песней Леонида Агутина «Половина сердца» выступал участник, скрывающийся за Маской розовой Гориллы. Члены жюри подозревают, что в этом образе скрывается певец Akmal' (Акмаль).

Телеведущая и член жюри Регина Тодоренко решила обратиться к своим метафорическим картам, чтобы проверить догадки судей. Так, знаменитости удалось выяснить, что участник, скрывающийся за маской, был дважды женат, а со второй супругой у него были конфликты.

«К психологу вы обращались?» — спросила Регина Тодоренко у артиста в маске.

«А вот тебе не помешал бы психолог. Я вообще думаю, чего Владик Топалов такой грустный в последнее время. А там дома, о…» — сказал Сергей Лазарев, обратившись к Регине Тодоренко, тем самым намекнув на проблемы в их браке с Владом Топаловым.

«Мы на картах метафорических гадаем. Я ему раскидываю», — ответила в шутку телеведущая.

После этого Регина Тодоренко решила продолжить расклад на картах и предположила, что в костюме Гориллы скрывается певец Emin (Эмин Агаларов). Кроме того, исходя из расклада, телеведущая высказала мнение, что участнику, скорее всего, больше 50 лет и предположила, что это — певец Стас Михайлов.

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