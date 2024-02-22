«Тебе хвост прижали»: депутат Милонов высказался о планах Ивлеевой посетить ДНР

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что блогер и организатор скандальной «голой» вечеринки Настя Ивлеева собирается посетить ДНР. Его слова приводит телеканал «360».

По мнению депутата, гости скандального мероприятия осознали, что «попали в нехорошую ситуацию» и решили показать, что произошедшее никак не характеризует их убеждения. Милонов отметил, что именно по этой причине отправиться в ДНР решил певец Филипп Киркоров. Музыкант решил показать, что он по-прежнему является российским человеком и патриотом.

«Но если к этому относиться исключительно как к некой чистке биографии, „надо — так и быть, съезжу“, то это не поможет, так не работает. Нужно не метаться между боями и „голыми“ вечеринками, а переосмыслить», — заявил парламентарий.

Милонов уточнил, что далеко не всем участникам «голой» вечеринки нужно ехать на Донбасс. Так, звезды могут сделать другие добрые дела, чтобы продемонстрировать, что не поддерживают концепцию мероприятия, и в итоге тоже вернутся на телеэкраны.

«Это делать нужно не потому, что тебе хвост прижали, а потому что это твое убеждение. Иначе лучше не приезжать. Если Ивлеева хочет показать, что она не такой человек, каким ее выставляют, не надо метаться — надо делать, надо показывать», — заключил депутат.

Ранее певец Дима Билан объяснил свое участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.