«Тебе идет целлюлит!»: Регина Тодоренко прошлась по фигуре Анны Седоковой

Регина Тодоренко решила сделать странный комплимент Анне Седоковой. Телеведущая высказалась о фигуре певицы в эфире шоу «Конфетка».

Исполнительница хита «Шантарам» не раз признавалась, что у нее довольно сложные отношения с телом. Однако недавно Седокова сбросила несколько килограммов и начала выбирать все более откровенные образы для выступлений.

Певицу пригласили поучаствовать во втором сезоне шоу «Кофетка». Среди членов жюри была знаменитая ведущая «Орла и Решки». После выступления Седоковой Регина не сдержалась и сделала девушке необычный комплимент.

«Я никогда не думала, что скажу тебе, но тебе так идет целлюлит», – заявила Тодоренко.

Также артистка добавила, что, как только видит Анну на сцене, ей сразу хочется выпрямиться. В свою очередь, исполнительница молчать не стала.

«Мы красивые, и нам все равно, есть у нас целлюлит или нет», – отметила Седокова.

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