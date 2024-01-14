«Да на здоровье, господи»: Татьяна Иванова высказалась о разводе Кудрявцевой и Макарова

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что разводится с хоккеистом Игорем Макаровым из-за его возможных проблем с алкоголем. Подробности разрыва звезда раскрывать не стала и попросила не задавать ей вопросы на эту тему. Экс-солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова не переживает за судьбу телеведущей: она уверена, что Лера не останется одна.

«Да на здоровье, господи, пусть разводится. Найдет нового! А чего я должна жалеть-то? У нее все хорошо: здоровая, красивая, молодая, успешная», — рассказала она в интервью Пятому каналу.

12 января в своем блоге Кудрявцева написала: «Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка». Телеведущая попросила представителей прессы не беспокоить ее по поводу этого заявления, но она отметила, что намеренно вынесла личную жизнь в публичное поле.