«Да на здоровье, господи»: Татьяна Иванова высказалась о разводе Кудрявцевой и Макарова
Певица Татьяна Иванова прокомментировала развод Кудрявцевой с Макаровым.
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что разводится с хоккеистом Игорем Макаровым из-за его возможных проблем с алкоголем. Подробности разрыва звезда раскрывать не стала и попросила не задавать ей вопросы на эту тему. Экс-солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова не переживает за судьбу телеведущей: она уверена, что Лера не останется одна.
«Да на здоровье, господи, пусть разводится. Найдет нового! А чего я должна жалеть-то? У нее все хорошо: здоровая, красивая, молодая, успешная», — рассказала она в интервью Пятому каналу.
12 января в своем блоге Кудрявцева написала: «Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка». Телеведущая попросила представителей прессы не беспокоить ее по поводу этого заявления, но она отметила, что намеренно вынесла личную жизнь в публичное поле.
Брак Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова продлился 11 лет. В 2018 году у пары родилась дочь Мария. Телеведущая неоднократно призналась, что, несмотря на разницу в возрасте, она чувствует себя моложе экс-супруга, который всегда сидит дома.
Ранее телеведущая Лолита Османова выразила уверенность, что причиной расставания коллеги Леры Кудрявцевой с молодым мужем, экс-хоккеистом Игорем Макаровым стали его психологические проблемы после завершения спортивной карьеры. По ее мнению, Макаров мог впасть в депрессию.