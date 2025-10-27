«Тебе что ли каждый день подарки такие дарят?»: богатый ухажер хотел сделать певицу Mia Boyka владычицей земли

Певица Мария Бойка, известная как Mia Boyka, рассказала StarHit о внимание со стороны мужчин. Артистка заявила журналистам, что в первую очередь оценивает поступки ухажеров, а не слова. Один их поклонников девушки, по всей видимости, учел это и решил сразу сделать своей музе необычный подарок — земельный участок.

По словам исполнительницы, несколько месяцев назад с ней познакомился некий мужчина. Мария продолжила общение с потенциальным кавалеров в соцсетях, где тот в переписке решил проявить всю серьезность своих намерений. Ухажер заявил, что хочет подарить певицу землю, но та пропустила эту информацию мимо ушей.

«Несколько месяцев назад ко мне подошел познакомиться мужчина, мы стали переписываться, а потом он сказал, что хочет подарить мне землю… Я это пропустила мимо ушей. И вот проходит время, он снова пишет мне, мол, не помнишь, я же тебе землю хочу подарить, тебе что ли каждый день подарки такие дарят», — рассказала Mia Boyka.

