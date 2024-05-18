Театрального режиссера Алексея Бородина экстренно госпитализировали с пневмонией

82-летнего режиссера и художественного руководителя Росcийского академического молодежного театра (РАМТ) Алексея Бородина экстренно госпитализировали с пневмонией. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Алексею Бородину стало плохо неделю назад — он пожаловался на температуру, слабость и кашель. Медики забрали режиссера в больницу, где выяснили, что у него затяжная пневмония, которая началась еще в ноябре прошлого года. Его состояние оценивают как среднетяжелое. Течение болезни осложняют болезни сердца и почек, пишет Telegram-канал Mash.

Алексей Бородин — известный советский и российский театральный режиссёр, театральный педагог, профессор. С 1989 года он стал художественным руководителем Центрального детского театра, ныне — Российского академического молодёжного театра. Является лауреатом Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского и Премии Президента РФ.

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