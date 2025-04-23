«Театр тонет, он спасает мои косяки»: за сына Надежды Кадышевой вступился отец

Муж певицы Надежды Кадышевой Александр Костюк в разговоре с бывшей возлюбленной сына Дарьей де Батс защитил его. Хозяин театра «Золотое кольцо» пообещал отдать деньги, которые тот взял в долг и не вернул.

Фрагмент разговора Дарьи и Александра Костюка показали в программе «Малахов».

Девушка сообщила отцу Григория, что тот «просто пропал», хотя она год ему пишет. Дарья рассказала: будто доделала все проекты Григория и больше стала не нужна. Костюк защитил сына и заявил, что тот взял деньги ради семьи.

«Театр тонет, а я его хозяин. Он спасает мои косяки. Спасибо моему сыну, что он хотя бы как-то смог это удержать. Я вам гарантирую: всё до копейки будет отдано!» - высказался Костюк.

Ранее сообщалось, что Григорий должен Дарье 9 млн рублей. Она отметила, что в общей сложности Костюк задолжал разным людям 500 млн.