Театр «Современник» отменил ближайшие спектакли по произведению Людмилы Улицкой, об этом сообщает ТАСС.

Столичный театр «Современник», где должны были состояться показы спектакля «Потанцуем…» по пьесе Людмилы Улицкой, сообщил об отмене постановок.

Источник рассказал, что намеченные на 18 февраля и 22 марта спектакли не состоятся. Отметим, что «Потанцуем…» показывают в российских театрах с 2015 года. Пьеса рассказывает о неожиданной встрече трех русских женщин в Нью-Йорке 90-х годов.

Напомним, ранее пермский ТЮЗ принял аналогичное решение о снятии с репертуара театра постановок по произведениям Улицкой. Изначально сообщалось о том, что отмена произошла из-за политической позиции писательницы. Однако позже в театре заявили, что причиной стала болезнь одного из актеров.

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